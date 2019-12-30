«Россия забрала «своих». Бутусов перечислил выданных Украиной преступников

Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами выдала России преступников, заявил 30 декабря в Facebook журналист, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Россия забрала «своих»: кого выдала на обмен Украина?.. По списку затребованных РФ становится абсолютно ясно, кто стоит за всеми этими страшными терактами и преступлениями. Вот за что взяла на себя ответственность Россия», – написал Бутусов.

Он перечислил людей, выданных России.

«Агент российских спецслужб, профессиональный киллер Артур Денисултанов. Ранен при попытке покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве 1 июня 2017-го года. Благодаря реакции Амины, в тот раз ей удалось спасти Адама и себя саму. Денисултанов принимал участие в убийстве в Вене бежавшего из Чечни Умара Исраилова. Ранее власти Украины отказывались выставлять его на обмен, поскольку Денисултанов многое знает о российском терроризме, в том числе в Европе.

Бойцы киевского «Беркута», обвиняемые в расстреле 48 героев Небесной сотни 20 февраля 2014-го года на улице Институтской в Киеве: Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Олег Янишевский. Заместитель командира киевского полка «Беркут» – обвиняется в передаче приказа на применение оружия утром 20-го февраля командиру штурмовой роты майору [Дмитрию] Садовнику. Участник АТО.

Террористы, взорвавшие демонстрацию 22 февраля 2015-го в Харькове у Дворца спорта и убившие четырех человек (в том числе 15-летнего Даниила Дидыка, 18-летнего Николая Мельничука, майдановца Игоря Толмачева и милиционера Вадима Рыбальченко): Тетюцкий Виктор, Башлыков Сергей, Дворников Владимир. Все трое участники Антимайдана в Киеве, участники столкновений 18-февраля 2014-го в районе Мариинского парка. Познакомились в больнице в Харькове, вступили в контакт с российскими спецслужбами, осуществили подрыв осколочной миной МОН-100, число жертв по счастливой случайности оказалось гораздо меньше, чем планировали убийцы. Ранее власти Украины отказывались выставлять этих детоубийц на обмен.

Террористы группы «Мангуст», которые утром 9 мая 2014-го штурмовали городское управление милиции и устроили бойню (в результате погибло шесть украинских милиционеров, добровольцев, нацгвардейцев, три мирных жителя, в бою было уничтожено четыре террориста): Дружинин Евгений, родился в 1975 году, житель Мариуполя, позывной «Лис», Стельникович Александр 1992 года рождения, житель Мариуполя, позывной «Грек», Скрипник Виктор, 1987 года рождения, позывной «Тарком».

Террорист, подорвавший солдата миной в банке меда: Рубан Николай, 1951 года рождения. В январе 2015-го передал мину, замаскированную под банку меда, солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову. Боец погиб в результате взрыва, осталась одной жена и пятеро детей. Ранее власти Украины в обмене Рубана отказывали.

Уголовный преступник, наемный убийца Мисяк Максим 1987 года рождения из Харькова. Застрелил в Харькове предпринимателя Ярослава Бысагу 1 августа 2013 года, а затем 9 марта 2014-го застрелил двух предпринимателей – Евгения Слоневского и Олега Литвинова. Причины – вымогательство и рэкет бандитской группировки Евгения Жилина, никаких политических мотивов не было. Очень красноречиво, что Россия требует выдачи обычного киллера. Наверняка это пролоббировала в Москве российская мафия.

Предатель группы 3-го полка спецназ, навел врага на группу… 29 июля 2014-го, погибло девять спецназовцев, одного застрелили в плену, пятеро попало в плен: Бутрименко Николай 1955 года рождения. В 2014-м – депутат Шахтерского райсовета от Партии регионов, глава агрохозяйства ООО «Имени Челюскинцев». В июне 2016-го арестован во время поездки за пенсией в Мариуполь.

Наемники, воевавшие против Украины в составе российских оккупационных войск:

Доронин Олег, 1991 года рождения из Нижневартовска, гражданин РФ. Был судим за уголовное преступление в РФ. Пытался поступить на службу в армию РФ, но сотрудники Ханты-Мансийского военкомата объяснили, что с судимостью заключают контракт только после службы в оккупационных войсках на Донбассе. Разведчик 1-го казачьего полка 2-го корпуса ВС РФ. 3 июля 2015-го взят в плен бойцами 54-й механизированной бригады под Попасной.

Рафаэль Лусварги 1984 года рождения. Из Сан-Паулу, Бразилия. Авантюрист, бывший боец Французского иностранного легиона, дослужить до конца контракта не смог. Воевал в составе «Революционных вооруженных сил Колумбии» (ФАРК) против законного правительства. В сентябре 2014 года через Москву приехал на Донбасс, был командиром группы «Викинг», сформированной из иностранцев, в составе 1-й бригады 1-го корпуса ВС РФ, в апреле 2015-го ранен в ходе боев за Донецкий аэропорт. В ходе совместной операции МВД и СБУ был приглашен в Украину для занятия охранным бизнесом и задержан.

Бирюков Вячеслав 1990 года рождения, позывной «Сява», наемник батальона «Восток», захвачен при освобождении Мариуполя в июне 2014-го. Удовенко Игорь 1963 года рождения. Один из организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, спровоцировавший столкновения и гибель 48 человек. Долженков Сергей 1988 года рождения. Прозвище «Капитан Какао». В 2009-2012 годах – оперуполномоченный городского управления милиции Одессы, сын генерала МВД Александра Долженкова, ректора Института внутренних дел. Из милиции уволился после скандала – в служебном кабинете в рабочее время Сергей Долженков был обнаружен при занятии сексом с несовершеннолетней девочкой. Активист Антимайдана стал одним из руководителей бандформирования «Одесская дружина» и организаторов столкновений 2 мая 2014-го. Был арестован, но от обменов в 2014-м и в 2017-м отказывался, считая, что добьется оправдания. Его освободили из-под стражи еще 19 августа 2019-го.

Террористы, члены Коммунистической партии, устроившие серию взрывов в Одессе в волонтерских центрах и офисе «Правого сектора»: Шевцов Александр 1960 года рождения, Подмазко Евгений 1969 года рождения, Фотева Екатерина 1979 года рождения.

Организатор взрыва у здания СБУ в Одессе в сентябре 2015-го года Грубник Владимир 1983 года рождения, врач-хирург Одесской городской клинической больницы №11.

Террористы, совершившие подрыв поезда на железной дороге под Одессой в апреле 2015-го в составе «Одесского подполья»: Долгошея Руслан 1973 года рождения. С 2009 года начальник штаба «Войска верных казаков Черноморских имени Б. Хмельницкого», активный участник Антимайдана и антиукраинского лагеря на Куликовом поле. Долгошея Владислав 1996 года рождения. Сын Руслана. Мазур Олег 1965 года рождения. Селятенко Николай 1967 года рождения. Казанский Николай 1967 года рождения. Швед Вадим 1967 года рождения.

Организатор террористической группы в Харькове Игорь Джадан, 1964 года рождения. Врач-терапевт, организатор ряда терактов в Харькове в 2014 году. В тайнике хранил целый арсенал вооружения.

Российский танкист, взят в бою на высоте 307,5 под Дебальцево Руслан Гаджиев. Российский безработный, завербованный спецслужбами РФ для войны в Украине. Механик-водитель танка батальона 2-го корпуса ВС РФ «Август», атаковавшего опорный пункт «Валера» 25 января 2015-го. В бою пали смертью храбрых семь украинских воинов, были уничтожены три российских танка и восемь наемников, Гаджиев взят в плен», – написал Бутусов.

Россия забрала "своих": кого выдала на обмен Украина?Список преступниковПо списку затребованных РФ, становится… Posted by Юрий Бутусов on Pühapäev, 29. detsember 2019

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кремль считает результативным взаимодействие РФ и США, касающееся информации о готовившихся терактах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как подчеркнул Песков, информация была передана американцами сначала по линии спецслужб и затем уже доложена президенту. Напомнив о задержании двух подозреваемых, пресс-секретарь президента подчеркнул, что «это более чем красноречиво говорит о результативности» данной работы, передает ТАСС. Ранее […]