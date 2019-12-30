Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты

30.12.2019, 11:26, Разное

Жители полуострова раскритиковали запуск железнодорожного сообщения. Об этом пишет украинский портал «Обозреватель», периодически публикующий сомнительную информацию про Крымский мост.   

Корреспонденты приводят сообщение блогера с ником RoksolanaToday&Крым. «Вообще не вижу желающих целовать паровоз. Русофобствуют сильно», – написала пользователь на своей странице в «Твиттер».   

Журналисты утверждают: крымчане выражают недовольство открытием железной дороги. «Ну приехал и что? А толку только никакого!» – приводят украинские СМИ слова некоего Павла Ходорова, которого они называют жителем Симферополя.   

Другие комментаторы призвали прекратить радоваться знаменательному событию. «Ну приехал поезд и приехал. Прямо восьмое чудо света открыли. Уже тошнит», – написала некая Алена Юрьевна. 

Другие обратили внимание на цены на полуострове. После открытия Крымского моста они продолжают расти. «Лучше бы цены на бензин снизили и налоги», – возмущаются пользователи. 

Железнодорожное движение через Крымский мост 23 декабря открыл президент Владимир Путин. Глава государства первым пересек Керченский пролив на поезде.

Сейчас через Крымский мост ходят поезда от Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя. Вскоре откроются новые маршруты.



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