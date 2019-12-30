Символ праздника: ТОП-5 самых красивых новогодних елок

Новый год не для всех является семейным праздником, который принято проводить дома или в гостях. В каждом крупном городе мира в ночь с 31 декабря на 1 января организуют ярмарки, гуляния и концерты. Главным атрибутом праздника является новогодняя елка. В городах мирового значения ей уделяется особое внимание. Некоторые даже нанимают дизайнеров для создания уникальной композиции, не похожей на другие. Журналисты издания OANews составили перечень самых ярких и интересных елок в разных городах в преддверии 2020 года.

Вильнюс, Литва

Елка в Вильнюсе была названа самым красивым рождественским деревом Европы по версии нескольких изданий. Композиция, дополненная арт-объектами по бокам, располагается в самом центре столицы Литвы. Дерево украшено многочисленными гирляндами и огоньками, а также имеет своеобразный шлейф. Елка сделана из нескольких тысяч прутьев со светодиодами, которые вместе образуют огромную конструкцию. В текущем году также было решено дополнить искусственное дерево огромным шлейфом, который тянется в радиусе 30 метров. Подойти к самому объекту сложно, но он сказочно смотрится даже с расстояния в километр. Рядом с елкой в Вильнюсе, как правило, проходят народные гуляния и ярмарки.

Прага, Чехия



Прага отличается одной из самых богатых елок. В данном случае обратить внимание стоит не только на само рождественское дерев, но и на ярмарку вокруг нее. Также рядом с елкой проходят различные масштабные представления, которые начинаются с 25 декабря и продолжаются до самого наступления Нового года. В праздничную ночь в центре Праги проходит концерт приглашенных звезд, посмотреть который может каждый желающий. Местные жители традиционно собираются вокруг елки и поют песни, танцуют и отлично проводят время.

Также мэрия Праги отдает предпочтение исключительно натуральному дереву. Ранее власти даже настаивали на том, чтобы посадить в центре городской площади елку, но оказалось, что до высоты в 30 метров придется ждать несколько лет. В итоге было принято решение посадить дерево в другом месте, а тем временем продолжать праздновать Новый год с привезенным. Саму елку ограждают декоративным забором в виде домиков, в которых живут гномы Санта Клауса.

Страсбург, Франция



Французская елка отличается минимализмом. Как правило, для нее выбирают шары одного цвета, но в диаметре они могут достигать 1 метра. В текущем году дизайнеры отдали предпочтение синим оттенкам, что вызвало массу недовольств, так как основным цветом наступающего 2020 года является серый. Декораторы пояснили, что такое дизайнерское решение смотрелось бы не контрастно и получилось бы очень скучным. В преддверии праздников рядом с елкой размещают различные минибары, магазины сувениров и лавки с угощениями.

По традиции во Франции Новый год встречают в кругу семьи, но после полуночи большая часть местных жителей идет в центры своих городов и продолжает гуляния там. Елка остается на центральной площади Страсбурга до середины января. Ставят же ее 20 декабря, так как католики отмечают рождество 25 декабря. Французская елка с утонченными сине-голубыми шарами и зеленоватой подсветкой смотрится элегантно и привлекательно, ввиду чего считается самой стильной и лаконичной в Европе.

Кельн, Германия



Кельн всегда отличается пышными ярмарками возле главного собора. Мэрия города очень серьезно подходит к месту проведения праздничных мероприятий. Елка поражает своим великолепием, так как имеет не только прекрасно подобранные игрушки, но и шлейф, переливающийся за счет светодиодных гирлянд.

Вся иллюминация на площади включается одновременно, ввиду чего создается впечатление, что вся территория является единой экспозицией. Рядом с елкой каждый год устанавливают сцену, на которой местные артисты дают концерты. Также жители и гости Кельна могут купить сувениры, порадовать себя новогодними угощениями и развлечениями в огромном количестве павильонов на ярмарке.

Киев, Украина



Украинские елки всегда отличались сказочным колоритом. В текущем году высота рождественского дерева достигает 20 метров. Ее собирали из пихт и сосен, выращенных в Житомирской области.

Для украшения новогодней елки пришлось задействовать более 3 километров гирлянд и около 800 игрушек. Большая их часть выполнена в виде огромных конфет. Вокруг елки расположились персонажи сказки о Щелкунчике. Также от праздничного дерева отходят несколько шлейфов светомузыки, прикрепленных к близлежащим зданиям.

Отдельно стоит рассказать про московскую елку. Она на протяжении многих лет отличается каноничным и строгим дизайном. Располагается праздничное дерево рядом с Кремлем на Красной площади. Ель также выполнена из нескольких сегментов, украшенных яркими огнями. Особенностью новогодней елки в Москве является ее конусная форма.

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