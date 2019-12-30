Автоновости: Новый Kia Sorento получит интерьер от «Оптимы»

Появление на свет кроссовера нового поколения уже не за горами, судя по количеству публикуемых в последнее время шпионских фотографий. И одна из порций этих снимков позволяет спрогнозировать, как будет выглядеть интерьер нового Sorento.

Опубликованные изданием The Korean Auto Blog фотографии запечатлели салон тестового прототипа, так что вполне возможно, в будущем некоторые нюансы оформления его интерьера могут и поменяться. Однако основные принципы архитектуры, вероятнее всего, останутся неизменными.

И позаимствованы они у уже неоднократно показанного седана Kia Optima. Это, в первую очередь, цифровая панель приборов и планшетоподобный (и весьма внушительный) монитор мультимедийной системы. Кроме того, по данным издания, кроссовер могут снабдить сенсорным пультом настроек климата – нечто аналогичное применяется, к примеру, на последних моделях марки Audi.

Наконец, на фото хорошо заметна "шайба" поворотного переключателя на центральном тоннеле. Очевидно, со сменой поколений кроссовер лишат привычного рычага коробки передач, передоверив его функции этому регулятору.

Что касается экстерьера, то внешность Sorento, по предварительным данным, тоже ждут серьезные изменения. Кроссовер лишат нынешнего "округлого" кузова, придав ему более угловатые черты в стиле дебютировавшего не так давно вседорожника Telluride. По слухам, до официальной премьеры новинки остались считанные недели, если не дни.

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