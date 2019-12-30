«Путинской России 20 лет, и она сильнее, чем когда-либо»: Bloomberg оценил президента

Западные журналисты отмечают, что российскому лидеру удалось добиться влияния и военной мощи при минимальных тратах бюджета.

Россия за 20 лет пребывания Владимира Путина у власти восстановила значительную часть влияния, утерянного в результате распада Советского Союза. Такие своеобразные итоги года по России подвело агентство Bloomberg в сегодняшней статье. Издание обращает внимание на то, что основной заслугой российского лидера следует признать наращивание геополитического влияния в условиях ограниченного бюджета,

Путин добился возвращения Крыма, перелома в гражданской войне в Сирии, укрепления связей с Китаем и даже покупки российского вооружения членом блока НАТО — Турцией, российский лидер также определял ход саммита «нормандской четверки» в Париже, перечислили западные журналисты.

«Россия вновь стала основной силой на Ближнем Востоке и увеличивает влияние в Африке», — отмечается в материале агентства.

При этом издание напоминает, что все это происходит в условиях санкций и постоянного давления Запада. Bloomberg отмечает, что осторожность Путина в вопросах экономики позволила сделать финансовый баланс России «одним из самых здоровых в мире».

На саммите по Украине в Париже в этом месяце Путин доминировал в комнате, в которую входили Ангела Меркель из Германии и француз Эммануэль Макрон.

Путин объявил своего рода победу в негласной гонке вооружений России с США, объявив о первом в мире развертывании гиперзвукового оружия, которое, по его словам, может поразить цели на всех континентах, отмечается в статье.

«Советский Союз играл в догонялки», — заявил Путин на встрече в Москве с высшим военным руководством. «Сегодня у нас уникальная ситуация в современной истории: они пытаются нас догнать».

Путин использовал политическую, экономическую и военную мощь для расширения влияния России за ее пределы. «Если вы сравните сегодняшнюю Россию с 2000 годом, когда Путин пришел к власти, она находится в гораздо лучшем положении», — сказал Томас Грэм, высокопоставленный чиновник по политике России в двух администрациях Джорджа Буша. «Но если вы посмотрите на это в течение следующих 10 лет, вопрос в том, как он будет поддерживать это?»

Действительно, одна из самых замечательных вещей в способности Путина продолжать расширять глобальный охват России заключается в том, что он делает это с ограниченным бюджетом. Благоразумие Путина, особенно после начала украинского конфликта, сделало баланс правительства одним из самых здоровых в мире, получив похвалу от рейтинговых агентств и Международного валютного фонда, резюмирует агентство.

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