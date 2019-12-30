Озвучена дата выхода умных часов Amazfit Bip S

Совсем недавно появились данные, что компания Huami готовит к выходу новые смарт-часы Amazfit Bip S.

Вместе с тем производитель теперь указал официальную дату премьеры данного гаджета. В частности, новинка смарт-часов Amazfit Bip S будет предложена публике уже в начале следующего года в рамках запланированной выставки CES 2020. Кроме того, новая модель сможет порадовать стильным дизайном, улучшенной производительностью, а также повышенной автономностью.

Однако пока специалисты не берутся прогнозировать конкретные параметры, которые коснулись данной модели. Уже к началу 2020 года станет возможным узнать обо всех преимуществах обновленных смарт-часов Amazfit Bip S, а также рассмотреть их внешний вид.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Магадане открылась первая в городе мечеть. Для нее мусульмане выкупили здание кинотеатра «Октябрь», сообщили Сибирь.Реалии со ссылкой на местное издание islamnews.ru. Двухэтажное здание выкупили при содействии Духовного управления мусульман азиатской части России (ДУМАЧР) и официально зарегистрировали на местную общину. В минувшую пятницу в мечети прошел первый намаз, в нем участвовали более 100 человек. За последнее время организации […]