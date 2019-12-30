Экс-глава МИД Италии раскрыл секрет политического долголетия Путина

Секрет политического долголетия президента РФ Владимира Путина заключается в его способности говорить людям правду, считает экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини.

«Думаю, что секрет заключается в том, что Путин говорит людям правду, причем, когда это касается и хорошего, и плохого… Он говорит правду, даже если эта правда может быть неприятной», – сообщил политик.

Фраттини также заметил, что Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу. По словам Фраттини, он ощутил это на себе, когда, уже не будучи главой МИД, узнал о награждении российским орденом Дружбы.

«Надо сказать, такое отношение к друзьям вообще характерно для вашей страны. Но это еще не гарантирует, что так будет вести себя глава государства», – заметил он в рамках проекта РИА «Новости», посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Фраттини также отметил, что Путина отличает завидная способность шутить и улыбаться, хотя в официальной обстановке он обычно остается серьезным.

Ранее Фраттини поделился воспоминаниями о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

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