В Москве похоронили Волчек

Российский актер Станислав Садальский поделился в Instagram снимками церемонии прощания с художесвенным руководителем театра «Современник»Галиной Волчек.

«Прощай, «Современник». Ушел… Просили выступить, но не стал. Какая-то околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов. Почему-то говорят, что Галина Борисовна открыла русский театр Западу, хотя до нее это сделал Станиславский, а первым, после революции, Никита Балиев. Волчек, как достойная ученица мхатовской школы, просто продолжила эту традицию. Сегодня последний день жизни театра. Я отдал поклон и Дому, и его Хозяйке. Ушел с прощания… Сейчас Волчек еще лежит на сцене и вечером они сыграют ее любимые «Три товарища». А завтра отменяют спектакли. Простите и прощайте, моя дорогая. Прощай, «Современник», – написал он 29 декабря.

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* Прощай, Современник. Ушёл … Просили выступить, но не стал. Какая-то околотеатральная тусовка, . Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов. Почему-то говорят, что Галина Борисовна открыла русский театр Западу, хотя до нее это сделал Станиславский, а первым, после революции, — Никита Балиев. Волчек, как достойная ученица мхатовской школы, просто продолжила эту традицию. Сегодня последний день жизни театра. Я отдал поклон и Дому и его Хозяйке. Ушёл с прощания… Сейчас Волчек еще лежит на сцене и вечером они сыграют ее любимые «Три товарища». А завтра отменяют спектакли. Простите и прощайте, моя дорогая. Прощай, Современник #станиславсадальский #прощальныеаплодисменты #галинаволчекспасибо

Публикация от Стас Садальский * (@stassadal) 29 Дек 2019 в 1:47 PST

Похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «РИА «Новости».

Галина Волчек скончалась в четверг, 26 декабря в возрасте 86 лет.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр «Современник» с 1972 года. Она играла в фильмах «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка», «Про Красную Шапочку».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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