МВД Казахстана назвало еще одну версию крушения самолета

30.12.2019, 11:05, Новости дня

Одна из версий крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Алматы 27 декабря – ошибка в работе навигационных служб, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.​

Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность.
МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

Бортовые самописцы самолета уже передали в Москву специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК). 

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел 27 декабря утром по маршруту Алматы – Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала.

На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в том числе иностранцы: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая. Остальные – граждане Казахстана. 12 человек погибли, более 60 пострадали. 

 

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 4 млн тенге. 

Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.

Действие сертификата компании Bek Air приостановили на неопределенный срок.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Диетологи составили список из пяти новогодних блюд, которые могут навредить организму. Перечисленные яства способны вызвать серьезные заболевания и недуги, сообщает РИА «ФАН». Специалисты рекомендуют, в первую очередь, отказаться от мяса по-французски: смесь свинины, майонеза и картофеля может нанести мощный удар по печени. Не менее вредными оказались газированные напитки и коктейли, которые содержат много сахара и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика