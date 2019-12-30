МВД Казахстана назвало еще одну версию крушения самолета

Одна из версий крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Алматы 27 декабря – ошибка в работе навигационных служб, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.​

Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность.

МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

Бортовые самописцы самолета уже передали в Москву специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел 27 декабря утром по маршруту Алматы – Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала.

На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в том числе иностранцы: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая. Остальные – граждане Казахстана. 12 человек погибли, более 60 пострадали.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 4 млн тенге.

Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.

Действие сертификата компании Bek Air приостановили на неопределенный срок.

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