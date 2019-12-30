МВД Казахстана назвало еще одну версию крушения самолета

Одна из версий крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Алматы 27 декабря – ошибка в работе навигационных служб, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность.
МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.
Бортовые самописцы самолета уже передали в Москву специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел 27 декабря утром по маршруту Алматы – Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала.
На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в том числе иностранцы: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая. Остальные – граждане Казахстана. 12 человек погибли, более 60 пострадали.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 4 млн тенге.
Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.
Действие сертификата компании Bek Air приостановили на неопределенный срок.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Диетологи составили список из пяти новогодних блюд, которые могут навредить организму. Перечисленные яства способны вызвать серьезные заболевания и недуги, сообщает РИА «ФАН». Специалисты рекомендуют, в первую очередь, отказаться от мяса по-французски: смесь свинины, майонеза и картофеля может нанести мощный удар по печени. Не менее вредными оказались газированные напитки и коктейли, которые содержат много сахара и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Житель Ижевска пытался продать секретные данные иностранным спецслужбам / 27 ноября
- «КОРТРОС» построит у Северного речного порта в Москве жилой квартал / 13 декабря
- Huawei представит обновлённый Mate X на выставке MWC 2020 / 18 декабря
- Знаменитый певец встал грудью за родных парализованной Заворотнюк / 19 декабря
- Умерла звезда сериала «Коломбо» / 2 декабря
- На юго-западе Сирии российские военные открыли огонь по израильскому беспилотнику / 19 декабря
- Рособрнадзор решил отслеживать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей / 26 декабря
- Мнение: Девушка из Южной Кореи прокатилась автостопом по Сибири (осталась в легком шоке от нашей страны) / 12 декабря