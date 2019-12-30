«Он козел»: раскрывшая любовника Лолита заикнулась о шестом замужестве

30.12.2019, 11:05, Разное

Лолита Милявская призналась, что жаждет встретить нового возлюбленного.
Она не исключает, что в шестой раз отправится в ЗАГС. После скандального расставания с
тренером по сквошу Дмитрием Ивановым вокалистка уже оправилась.

«Развод всем идет на пользу. В том числе и мне. Мозги сразу
включаются. Избавляешься от ненужного в доме. Сейчас у меня все прекрасно,
никакой депрессии и близко нет. Я всегда уверена, что встречу любимого мужчину.
Потом встречаю его. Через какое-то время выясняется, что он козел. Это для меня
нормальное состояние. Может, еще не раз выйду замуж. Люблю, не могу это дело»,
– сказала певица Лолита.

Интересно, что ранее артистка намекала, что у нее есть
любовник. В ютуб-шоу Максима Галкина вокалистка, отвечая на провокационный
вопрос, заявила, что секс у нее был «пять дней назад». Видимо, нынешнего мужчину
для серьезных отношений и брака певица Лолита не рассматривает.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 16 Дек 2019 в 5:09 PST

Отметим, что уходящий год для вокалистки был очень сложным.
Артистке пришлось воевать с коммунальщиками. Знаменитость не соглашалась
со счетом, который ей выставило ТСЖ.

«Я выплатила весь долг, который приписал мне суд. Теперь у
меня мир с ТСЖ. Всего отдала 800 тысяч рублей. Денег мне не жалко. Зато теперь
в моем доме очень хорошая охрана. Всяким идиотам туда прорваться просто будет
невозможно», – сказала певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь!» на
канале НТВ.



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