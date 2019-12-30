Диетолог предложила замену вредным блюдам на Новый год

Диетолог Нурия Дианова предложила заменить вредные блюда, подготовленные к празднованию Нового года, на более полезные. Отмечается, что салаты с майонезом, которые часто готовят россияне, можно существенно улучшить в вопросе пользы для организма.
Диетолог подчеркивает, что доля насыщенного блюда на человека должна быть не более 200 грамм. Такой салат лучше оставить в единичном экземпляре. Хорошим решением станет самостоятельное изготовление майонеза. В него на стадии взбивания можно добавить небольшое количество натурального йогурта. Это уменьшит калорийность, поэтому соус окажет не такое большое влияние на печень, желчный пузырь, а также поджелудочную железу.
«Жирные продукты и спиртное вызывают ацидоз в организме. Обеспечить восстановление кислотно-щелочного баланса можно порцией свежих овощей», – отметила диетолог.
Отказ от круп и продуктов с крахмалом также будет хорошим решением. В качестве замены можно использовать овощи, запеченные в духовке либо на гриле. Это будет хорошее дополнение к мясу и рыбе. Приём солений ночью диетолог считает негативным фактором для здоровья. Лучшей станет их замена на листовую зелень.
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