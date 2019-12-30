Лера Кудрявцева показала грудь после удаления протекших имплантов

30.12.2019, 11:04, Разное

Лера Кудрявцева показала подписчикам в Instagram свою грудь после недавних изменений. Телеведущая перенесла серьезную операцию по удалению протекших имлантов.
Звезда «Секрета на миллион» постепенно приходит в форму после хирургического вмешательства. Многие коллеги и простые россияне поддержали Кудрявцеву. Женщины со всей страны пишут ей сообщения, в которых благодарят за искренность. В окружении цветов от фанатов журналистка расслабилась и решила поделиться с фолловерами интересным видеороликом. На кадрах она ела шоколадный батончик и рассуждала о том, что в клинике, к ее сожалению, нет ананасов. При этом в публикации присутствовала надпись: «Жизнь – боль».

В сюжете Лера Кудрявцева впервые показала себя поклонникам с настоящей грудью. Они отметили, что фигура актрисы без силиконовых имплантов выглядит лучше.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Диетологи составили список из пяти новогодних блюд, которые могут навредить организму. Перечисленные яства способны вызвать серьезные заболевания и недуги, сообщает РИА «ФАН». Специалисты рекомендуют, в первую очередь, отказаться от мяса по-французски: смесь свинины, майонеза и картофеля может нанести мощный удар по печени. Не менее вредными оказались газированные напитки и коктейли, которые содержат много сахара и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика