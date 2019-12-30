Лера Кудрявцева показала грудь после удаления протекших имплантов

Лера Кудрявцева показала подписчикам в Instagram свою грудь после недавних изменений. Телеведущая перенесла серьезную операцию по удалению протекших имлантов.
Звезда «Секрета на миллион» постепенно приходит в форму после хирургического вмешательства. Многие коллеги и простые россияне поддержали Кудрявцеву. Женщины со всей страны пишут ей сообщения, в которых благодарят за искренность. В окружении цветов от фанатов журналистка расслабилась и решила поделиться с фолловерами интересным видеороликом. На кадрах она ела шоколадный батончик и рассуждала о том, что в клинике, к ее сожалению, нет ананасов. При этом в публикации присутствовала надпись: «Жизнь – боль».
В сюжете Лера Кудрявцева впервые показала себя поклонникам с настоящей грудью. Они отметили, что фигура актрисы без силиконовых имплантов выглядит лучше.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Диетологи составили список из пяти новогодних блюд, которые могут навредить организму. Перечисленные яства способны вызвать серьезные заболевания и недуги, сообщает РИА «ФАН». Специалисты рекомендуют, в первую очередь, отказаться от мяса по-французски: смесь свинины, майонеза и картофеля может нанести мощный удар по печени. Не менее вредными оказались газированные напитки и коктейли, которые содержат много сахара и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Это правда»: Варум раскрыла важную подробность своей свадьбы с Агутиным / 4 декабря
- Дочь Анны Хилькевич Арианна отказалась приглашать на день рождения подруг матери / 15 декабря
- «Корабль-призрак» с останками человеческих тел был найден возле берегов Японии / 29 декабря
- Мнение: В защиту российского кино / 10 декабря
- В гостях у звезды «Сплетницы» Лейтон Мистер: экскурсия по их с Адамом Броди новому особняку с видом на океан / 20 декабря
- Мнение: О постыдной тайне Иосифа Сталина / 15 декабря
- Мнение: А почему вы всё российское кино считаете УГ? / 9 декабря
- Дмитрий Харатьян поздравил Светлану Дружинину с 84-летием / 17 декабря