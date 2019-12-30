Лера Кудрявцева показала грудь после удаления протекших имплантов

Лера Кудрявцева показала подписчикам в Instagram свою грудь после недавних изменений. Телеведущая перенесла серьезную операцию по удалению протекших имлантов.

Звезда «Секрета на миллион» постепенно приходит в форму после хирургического вмешательства. Многие коллеги и простые россияне поддержали Кудрявцеву. Женщины со всей страны пишут ей сообщения, в которых благодарят за искренность. В окружении цветов от фанатов журналистка расслабилась и решила поделиться с фолловерами интересным видеороликом. На кадрах она ела шоколадный батончик и рассуждала о том, что в клинике, к ее сожалению, нет ананасов. При этом в публикации присутствовала надпись: «Жизнь – боль».

В сюжете Лера Кудрявцева впервые показала себя поклонникам с настоящей грудью. Они отметили, что фигура актрисы без силиконовых имплантов выглядит лучше.

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