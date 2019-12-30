Новая праздничная подсветка заработала на Нижегородском кремле

30.12.2019, 10:58, Новости дня

Торжественный запуск первого этапа архитектурной подсветки Кремля состоялся в Нижнем Новгороде 29 декабря.

Как информирует портал vremyan.ru, в мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его распоряжению сейчас идет подготовка территории Кремля к 800-летию Нижнего Новгорода. В работе участвуют профессиональные архитекторы, дизайнеры, общественные деятели. Первый этап подсветки стал одним из преобразований на пути к этой цели.

Уникальная подсветка заработала на участке от Георгиевской до Кладовой башни. Одновременно с этим было запущено 3D-мэппинг-шоу на Дмитриевской башне, которое будет показываться все праздничные дни.

Таким образом, дан старт обратного отсчета «600 дней до 800-летия».



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