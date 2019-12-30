Новым художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков

30.12.2019, 10:57, Новости дня

Новым художественным руководителем «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.

Обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на арт-директора Елену Ковальскую.

Возглавлявшая «Современник» Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

Театр «Современник» был организован в 1956 году, его создателями стали Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым, их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов.



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