Новым художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.
Обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на арт-директора Елену Ковальскую.
Возглавлявшая «Современник» Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.
Театр «Современник» был организован в 1956 году, его создателями стали Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым, их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов.
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