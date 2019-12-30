Уголовное дело в отношении бывшего замминистра связи Алексея Солдатова, а также его бизнес-партнеров Евгения Антипова и Алексея Шкиттина, возбудили по заявлению начальника управления администрации президента по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрея Липова. Об этом сообщает «Медуза».

Причина конфликта Солдатова с президентской администрацией — борьба за домен первого уровня .su, зарегистрированный в 1990 году для территории СССР и по-прежнему широко используемый.

Недавно домен .su наряду с доменами .ru и .рф стал частью «национальной доменной зоны» в рамках закона о суверенном Рунете и должен контролироваться государством. Однако исторически этим доменом управляют не госструктуры, а Фонд развития Интернета, контролируемый Солдатовым.

Ранее «Медуза» сообщила, что в отношении Солдатова возбудили уголовное дело, связанное с передачей его компании, зарегистрированной в Чехии, примерно 490 тысяч IPv4-адресов.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Reliable Communications получила адреса от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей, который занимался распределением IP-адресов.

В 2008–2010 годах Солдатов занимал пост замглавы Минкомсвязи. Он один из основателей Рунета, возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет.

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