МВД завершило расследование дела Азата Мифтахова

МВД объявило о завершении следственных действий в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Как передает ТАСС, об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

«МВД официально уведомило всех фигурантов уголовного дела об окончании следственных действий. В ближайшее время мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела», — сказала она. По словам Сидокриной, уголовное дело насчитывает не более пяти томов, его материалы могут быть направлены в суд уже в конце января 2020 года.

Мифтахов находится под арестом с февраля. В конце октября ему предъявили окончательное обвинение. Согласно нему, 30 января прошлого года Мифтахов как участник «незарегистрированного леворадикального анархического движения „Народная самооборона“» разбил окно в офисе «Единой России» на Онежской улице, куда потом бросили дымовую шашку.

Сам Мифтахов называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кремль к 20-летию Владимира Путина у власти подготовил альбом из архивных фото- и видеозаписей, сделанных личными фотографами и операторами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента как Путин стал и.о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал. Это […]