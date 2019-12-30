Врачей красноярского санатория отстранили за угрозы детям

Врачей противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» отстранили от работы за издевательства над пациентами-детьми. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — рассказали в Минздраве.

Ранее на телеканале «ТВК Красноярск» был показан сюжет о санатории. На кадрах было видно, как врачи грубо обращаются с детьми и угрожают им «дуркой».

В ролике одна из сотрудниц интерната кричит на ребенка, после чего грубо его хватает, пытаясь поднять с пола; другая врач угрожает сидящему на полу мальчику, что «его увезут в дурку и там обколют».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кремль к 20-летию Владимира Путина у власти подготовил альбом из архивных фото- и видеозаписей, сделанных личными фотографами и операторами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента как Путин стал и.о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал. Это […]