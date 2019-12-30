Мнение: Афганистан. Дорога ярости

К постапокалипсису готов.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кремль к 20-летию Владимира Путина у власти подготовил альбом из архивных фото- и видеозаписей, сделанных личными фотографами и операторами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента как Путин стал и.о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал. Это […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Прохор Шаляпин назвал причину расставания с бывшей женой Джигарханяна / 11 декабря
- Глава СБР объяснил значение фразы про ответ ВАДА / 14 декабря
- Трамп назвал Украину «каким-то местом», откуда Джулиани привез много хорошей информации / 8 декабря
- «Девиантное половое поведение». Горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-маршей / 24 декабря
- МИД Украины оспорит восстановление на службе экс-консула Марущинца, уволенного из-за антисемитизма / 18 декабря
- Между Францией и Швейцарией пустят метро / 1 декабря
- Гендиректором «Российского экологического оператора» станет экс-глава Минстроя / 25 ноября
- Генсек ООН прокомментировал нормандский саммит в Париже / 11 декабря