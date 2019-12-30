Владельцы смартфонов Huawei Mate X выявили серьезный дефект в своих смартфонах

Владельцы флагманского смартфона Huawei Mate X продолжают жаловаться на качество корпуса устройства.
В частности, ранее производитель ярко демонстрировал достоинства инноваций, выраженных в гибком исполнении корпуса. Однако при непосредственном пользовании обнаружено, что аппарат достаточно неудобен в работе, тогда как корпус также влияет на уровень прочности экрана Mate X.
В Сети активно распространяются фотографии новых флагманских смартфонов Mate X, которые имеют разбитые экраны. Эксперты предполагают, что новые модели имеют недостаточно прочный корпус, из-за чего и происходят проблемы с разбитыми дисплеями. Официальная реакция разработчиков на этот счет еще не поступила.
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