Компания Geely представит новый семиместный кроссовер

Сегодня стало известно о скором выходе нового кроссовера Geely, который может появиться уже к середине следующего года.

В свою очередь, пока о модели известно, что ей присвоен кодовый индекс VX11. Производитель уже успешно справился с разработкой модели, а потому в Сети уже доступны фотографии прототипа кроссовера. Новый автомобиль получил просторный семиместный салон, панорамную крышу, а также адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, под капотом кроссовера установили 1,5-литровый бензиновый мотор, а также предусмотрели улучшенную версию с 1,8-литровым агрегатом на 184 л.с. мощности. Также в дальнейшем появится гибридная модификация VX11. Презентация новинки состоится уже в середине 2020 года.

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