Цискаридзе предрек возвращение к «настоящему балету» в 2020 году

Народный артист РФ Николай Цискаридзе выразил надежду, что в 2020 году РФ отойдет от эпатажа и «правильной» идеологии в театре и начнет возвращение к «настоящему балету».

Артист резко высказался по поводу скандальной постановки «Нуреев» Большого театра, которая в апреле получила балетную премию «Золотая маска». Цискаридзе назвал спектакль «абсолютно политизированным» и неинтересным.

«Самая большая трагедия спектакля «Нуреев» для меня это то, что почти все действующие лица – это, прежде всего, очень большие личности мирового балета. А исполняют их люди, которые не могут назваться личностями… Я в жизни не пойду смотреть спектакли с их участием, потому что это смешно», – сообщила он РИА «ФАН».

По словам Цискаридзе, реконструкция старинных театральных и балетных спектаклей, за которыми не стоит ничего кроме коммерции, а также выход на первый план эпатажа и «правильной» идеологии является тенденцией всего мирового театра. «Что-то же надо говорить, как-то надо свое имя приставить. В РФ есть госзадание, вы должны сделать несколько новых спектаклей, а идей у людей нет! Поэтому все новое, что сегодня ставят, получает «Золотую маску» и исчезает из репертуара, а полные залы из года в год собирают шедевры классики», – считает Народный артист России.

Цискаридзе выразил надежду, что уже скоро она надоест российской публике. «К 2020-м годам начнется опять возвращение к натуральному, настоящему… Чтобы ценилось исполнение», – уверен он.

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