Автоновости: Все Renault подорожают с Нового года

Еще один производитель официально объявил о намерении переписать ценники с 1 января: автомобили Renault подорожают вне зависимости от места производства. Но в российском офисе фирмы постарались несколько сгладить ситуацию.

Во-первых, повышение будет не слишком значительным: как заявил "Ведомостям" один из дилеров марки, цены вырастут в среднем на 2,4%. При этом напрямую с ростом утилизационного сбора с 1 января увеличение стоимости автомобилей не связывается. Источник издания отметил, что переписывание ценников обусловлено некоторыми изменениями в комплектациях и "общей макроэкономической ситуацией".

Автомобили шпионят за владельцами: вот какие персональные данные можно украсть

Во-вторых, коснется повышение только автомобилей 2020 года выпуска: на уже произведенные машины ценники обещают не менять. В дилерской среде утверждают, что это обстоятельство позволит рассчитывать на сохранение объемов продаж, так как автосалоны располагают запасами машин 2019 года. По данным издания, на фоне продолжительного падения продаж автомобилей в нашей стране в текущем году Renault удалось сохранить продажи на уровне 2018 года.

При этом весь нынешний год компания неоднократно увеличивала цены на свои автомобили, хоть и почти незаметно. Связывалось это с ростом НДС, сменой модельного года и тому подобное.

Стоит напомнить, что помимо Renault, о своем намерении повысить цены на автомобили с 1 января заявили уже несколько производителей, включая Jaguar Land Rover, Volvo, BMW и российскую Lada.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Врач-диетолог Марина Ваулина назвала основным фактором похудения хороший сон. Отмечается, что правильное питание с походами в спортзал не всегда оказывают ожидаемый эффект в вопросе снижения веса. Нередко занятые люди тратят много времени на занятия в тренажерном зале. При этом многие теряют из вида важный фактор в виде достаточного объёма сна. Регулярный отдых длиной 7-8 ч […]