Times of India — в Россию за высшим образованием приезжает всё больше индийцев

В 2019 году число индийцев, выбравших Россию для получения высшего образования, выросло на 30% по сравнению с 2018-м, пишет The Times of India со ссылкой на российского генконсула в городе Ченнаи Олега Авдеева. Как отметил дипломат, большинство индийцев отправляются в Россию, чтобы стать врачами, тогда как остальные выбирают технические и управленческие специальности.



Reuters

Генеральный консул РФ в городе Ченнаи Олег Авдеев заявил, что число индийцев, отправившихся в Россию для получения высшего образования, выросло в 2019 году на 30% по сравнению с предыдущим годом, пишет The Times of India.

По словам дипломата, 85% индийских студентов в РФ поступают в медицинские вузы, тогда как остальные преимущественно выбирают специальности в области инженерного дела, ядерной энергетики и делового администрирования.

Как отмечается в материале The Times of India, Авдеев также упомянул о росте популярности РФ среди туристов из Южной Индии. Генконсул подчеркнул, что индийским туристам, направляющимся в Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Калининградскую область, предоставляются бесплатные восьмидневные визы.

Комментируя недавнюю встречу между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Авдеев отметил, что лидеры главным образом обсуждали сотрудничество в области обороны, ядерной энергетики и освоения космоса.

«Важно и подписание меморандума о взаимопонимании по развитию морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи, поскольку значительная часть экспортных поставок российских углеводородов, включая нефть, бензин и уголь, отправляются в Индию из восточных регионов России», — цитирует Авдеева The Times of India.

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Последнее: В 2019 году число индийцев, выбравших Россию для получения высшего образования, выросло на 30% по сравнению с 2018-м, пишет The Times of India со ссылкой на российского генконсула в городе Ченнаи Олега Авдеева. Как отметил дипломат, большинство индийцев отправляются в Россию, чтобы стать врачами, тогда как остальные выбирают технические и управленческие специальности. Reuters Генеральный консул […]