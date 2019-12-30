Мнение: Что надо сделать, чтобы никогда не вернуться в СССР? Не хотите? Это очень просто!

Во-первых, надо изо всех сил голосовать за Единую Россию! Чем больше там воруют — тем больше голосовать! И обязательно приворовывать самому, чтобы не выходить из доверия.

Во-вторых, надо полностью забыть про Сергея Капицу, Эдуарда Хиля или Муслима Магомаева и вместо них с утра и до вечера слушать Андрея Малахова, Ольгу Бузову и рэпера Гуфа. И подпевать!

В-третьих, необходимо вдолбить своему ребёнку, что физика, математика и прочая наука — никому не нужная хрень, а самое важное — основы православной культуры, бегать вместе с ним в Ганину Яму и по дороге непрерывно завывать дурным голосом про то, как скоро всех грешных помилуют и вознесут на небо.

В-четвёртых, всегда давать врачу денег, благодарить его за то, что вместо перелома ноги он поставил вам диагноз «беременность». Потом родить и подарить ему фальсифицированный коньяк и китайские гладиолусы.

В-пятых, купить себе большое махровое полотенце, сесть у телевизора в ватнике и аккуратно вытирать с лица американские, турецкие, немецкие, украинские, польские, прибалтийские, белорусские, грузинские, армянские и другие плевки. И не забывать утирать их с физиономий членов своей семьи. А если кто-то из них скажет вам, что вы йопнутый — назвать его краснопузым и кастрюлеголовым. И продолжать утираться.

В-шестых, измерив свой IQ и убедившись, что он прочно закрепился на отметке 72, назвать жену круглой дурой, а сына дубиной, поблагодарить Президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за невиданные успехи России на ниве образования и просвещения и не забыть трижды проклянуть Ленина и Сталина.

В-седьмых, каждое 12 июня, в День России покупать в магазине праздничный торт с запахом фруктов и примесью муки, килограмм колбасных деликатесов с запахом мяса и бутылку водки «Умираю, но не сдаюсь!». Поставить на стол перед собой портреты президента и патриарха и выпить за победу в Ливии, Сирии и на Украине.

В-восьмых, каждый раз получив зарплату и заплатив с неё долги, кредиты, квартплату и ЖКХ, гордо вынуть из кармана оставшиеся 300 рублей, гордо помахать ими перед носом у ненавистных пендосов, навальнят, неокомми и либшизы и сказать:

— Ну что, козлы, как я вас умыл?

Потом пойти в магазин, где без всяких очередей купить упаковку туалетной бумаги «Хоть усрись!», сделанной по китайской лицензии на фабрике скобяных изделий имени Ф. Моргена, баночку вазелина «Босс» c портретом Президента, поставить это дома на видном месте под плакатом

накрыть триколором, прикрепить к входным дверям записку «Я на Мальдивах, буду через неделю!» и зайцем уехать в деревню выкапывать картошку.

В-девятых, вернувшись с дачи тайком, когда все соседи уже спят, увидеть в зеркале в прихожей страшное небритое и немытое лицо с низким лбом и глазами навыкате и громко сказать:

— А тебе чего тут надо, козлина?

И, в-десятых, организовать в интернете коллективное обращение к президенту России с требованием запретить советское слово «мудак» , как оскорбительное для любого настоящего российского ватника, колорада, патриота и государственника.

Источник: Конт

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