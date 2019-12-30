Мнение: Письмо: «Не спилить сук, на котором сижу»

Трудная судьба у белоснежек в браке.

Мужья у них обычно хорошие, но другие мужчины тоже нравятся, а главное — пристают.

Ни к кому так мужчины не пристают, как к белоснежкам. У них как будто на лбу написано «съешь меня», как в сказке про Алису в стране чудес.

Но нужно научиться держать себя в руках, а для этого необходимы две вещи. Снять корону, которая у белоснежек обычно есть, просто спрятана. И направить свою активность с любви и секса на работу и экономику.

Если белоснежка держит себя в руках, она нормально живет в браке, а если и меняет мужа, то на кого-то более хорошего. А белоснежки, которые не умеют держать себя в руках, меняют хороших мужей на череду невнятных любовников.

Держать себя в руках лучше всего помогает самоуважение.

eva_rum

Здравствуйте уважаемая Эволюция! Спасибо за разбор моих писем https://evo-lutio.livejournal.com/885685.html

https://evo-lutio.livejournal.com/946160.html

Если бы не он, я была бы в яме скорее всего.

Когда Вы сказали, что Р. «нужно бросить» я долго думала как это сделать, у меня было ощущение, что он уже меня бросил. Я забила на Р. вышла на работу. Все с нуля. Руки опускались, хотелось сбежать, но я перечитывала посты про работу и ресурсы, про самоуважение и пыхтела через силу.

(Не будет работы, о стержне личности можно не мечтать. Без всех почти ресурсов можно как-то обойтись, но без земных — никак. Экономика, здоровье и работа. И среди трех земных ресурсов самым важным является работа, она держит два других, весь круг ресурсов держит)

Р. написал через неделю, предложил встречу, я сослалась на занятость. Потом он писал какие-то язвительные комментарии к сториз, так как у меня в один месяц случилось два выездных корпоратива и ещё мы на пару дней с мужем улетели на море , комментарии звучали так «опять отдыхаешь» «снова тусишь». я не отвечала. Потом написал, что я его кинула также как М. Я ответила, что не очкуй. Все закончу по рабочим нашим моментам, ну и все сделала , даже больше.

В один из дней он написал, что около моего офиса. Выхожу, он на крыльце стоит. Красивый. С новой стрижкой. Улыбается. Поехали ужинать. Он меня рассматривает.

Р: хреново что-то выглядишь. Волосы не крашенные, глаза красные. На работе замучали?.

Я киваю грустно, мол, да. говорю: а ты , наоборот, клево и куртка тебе новая идёт.

Потом он мне про работу, про проблемы, про смысл жизни и смерти… А когда вышли на улицу, ему жена позвонила и он как — то грубо ей ответил. Смотрю, ему не удобно стало, что я это услышала. Я быстро распрощалась и поехала домой.

На следующий день он опять приехал к офису, предложил пообедать, мы отъехали к метро в кафешку, тут уже впрямую сказал, что хочет, чтобы я была его любовницей, что-то типа, что секс ему нравился и почему мы должны отказывать друг другу в удовольствии.

(Автор не может отказать этому мужику и все время ходит с ним обедать. А зачем? Ну сходила один раз и хватит)

Время поджимало, я говорю — мне в офис надо возвращаться. Он — я тебя не повезу, сама дойдёшь. Я — ок. Пошла. Он за мной — да я пошутил. Поехали, поехали. Ну я не стала киснуть, доехали. Говорю — спасибо! Ушла.

(Она вроде и независимо себя ведет и где-то даже невозмутимо, как ей кажется. Но на самом деле не очень. Поясните почему?)

Он мне пишет.

Р: так как насчёт кино ?

Я: к черту кино!

Р: а что предлагаешь?

Я: ничего.

Р: Почему?

Я: не хочу смазывать.

Р: а я бы не отказался ещё раз тебе проиграть.

Я: Возможно это выглядело как игра, но ты слишком сильный противник, чтобы мне делать вид, что хочу у тебя выиграть.

(Вот ее ключевая ошибка. Она считает, что отказывает ему, но ей так откровенно хочется, чтобы он побегал, что она кидает ему шары. И этими шарами она обеспечивает ему его преимущество. Не себе, а ему. Кто хорошо понимает, о чем речь?)

Р: мы бы могли обоюдно .

Я: проигрывать я тоже не люблю .

Р: я знаю. Но ты можешь делать все что хочешь, пока я тебя трахаю

Я: к черту

Р: меня?

Я: тебя 🙂

Р: ах раз уж так!

И прислал мне кучу гифок с сексом.

(Вот типичная корона белоснежек. Им кажется, что мужчина груб, потому что бесится от страсти. На самом деле тот же Р. при СЗ автора немножко повыше пел бы сладким голосом. Не при большой даже, а просто повыше. В данном случае СЗ так себе, просто автор объективно очень симпатичная и сексапильная, но СЗ для данного мужика низкая)

Я ничего не ответила и в этот же день , так получилось, что я познакомилась с одним статусным мужиком по работе, пусть будет С.

(Она намекает на полевой эффект, но не совсем понимает какой он. Р. и правда подогрел ей поле, но не любовью, а мыслями о сексе. И сейчас будет такой же резонанс с новым мужиком. Я упоминаю эту тему, но объяснять ее пока рано, просто имейте в виду)

Поехала к нему в офис в центре и они меня с ещё одним дядькой возрастным прессовали, ну и пока шли переговоры, я наблюдала за С. У него такая внешность необычная, он вроде не красавчик, но чем дольше на него смотришь, тем больше хочется смотреть. Обаятельный очень, а когда он улыбнулся в конце, то вся его жёсткость будто была не настоящий. Такая обезоруживающая широкая улыбка.

В общем переговоры я выдержала, возрастной мужик ушёл, мы остались с С. наедине, смотрю у него прям взгляд поплыл, кайфанул видимо от всего, что происходит.

(Взгляд у него поплыл, потому что она смотрела на него блестящими глазами)

Я уехала, они тут же деньги оплатили, большую сумму, мой директор в восторге, сразу плюс треть оборота отдела, я и сама рада, СЗ моя на работе поднялась на фоне заказа этого.

(У белоснежек экономика часто как будто выигрывает от их сексуальности полигамной, и они поэтому еще не хотят завязывать. На самом деле выигрывают они крошки, а проигрывают больше)

Р. в этот день написал, предлагал резину поменять на машине и ещё чего-то, я сказала, что уже переобулась. Я немного другой смысл в это вложила , но объяснять ничего не стала.

А С. начал мне писать в ватс ап “когда мы увидимся опять?». Несколько раз я к ним в офис приезжала, мы садились с С. и я ему рассказывала про продукцию нашу, он ещё дом строит под Москвой, мы с ним подбирали дверь, цвета и тд. Когда рядом с ним сидела от него прям ток шёл.

(Друзья, когда от кого-то идет ток, это ток в вашем поле, а не в поле человека. Это ваше желание и ваша реакция, а человек может переживать нечто подобное, а может и совсем иное. В его поле свои токи. Бывает и наложение потоков, но все-таки не думайте, что вы переживаете с человеком одно и то же, вы две системы. Эмпаты умеют специально настраиваться на других, эгоцентрики полагают, что другие — их отражение)

Он ещё в глаза так смотрит всегда, очень пристально и долго. При этом по работе он может не отвечать, трубки не брать, занятой человек, а на личное всегда отвечает.

(Автор недооценивает свой сексапил и постоянно переоценивает свою СЗ. Почему бы мужику этому не смотреть на хорошенькую девушку, которая уставилась на него сияющими глазами? Он КСЖ)

Вот однажды я должна была у его конторы документы подписать , за день написала , что подъеду во столько то,

Он: круто ! Жду!.

Приехала , пишу. Молчит. Ну я доки подписала и уехала.

Он:почему не дождалась меня?

Я: ты же занят, а мне ехать надо.

Он: ладно, сейчас сам подъеду. Хочу тебя увидеть.

Пишет через несколько часов.

Он: блин, не получается. Прости.

Я: ничего страшного.

Он: ах, ничего. Тебе пофиг что ли?

Я: нет. Наоборот. Но я не хочу тебя от работы отвлекать.

Он: в жопу эту работу!

И так несколько раз было, что он предлагал увидеться , потом отменял и типа психовал из-за этого.

У него ребёнок и кольцо на пальце. Я хотела тему на детей перевезти как-то, но он съехал. Про дочь как то спросил, я ответила, потом чуть разговорился сам. Про мужа так получилось, что он сказал, что близнец по знаку зодиака, а я говорю: двойственный знак. Вы с чертями и ангелами на короткой ноге.

Он: доводилось общаться с близнецами?

Я: у меня муж близнец.

Он: значит ты знаешь как с нами обращаться, когда мы в гневе.

(Милый КСЖ. Уже готовит ее к своему гневу)

Однажды пишет: хочу тебя в ресторан пригласить на ужин. (Название ресторана). Я смайл отправила.

Он: что ты смеёшься? Между прочим ресторан со звездой Мишлен

Я: девушка простая. По дорогим ресторанам не хожу.

Он: да я сам особо не люблю пафос.

В другой день пишет Он »пойдём пообедаем». Я — ок.

Два , три . В пять пишет -спускайся. Иду вниз. Сажусь в машину его дорогущую, он мне огромный букет дарит «сорян, с обедом не получилось сегодня. Вот компенсация» Я офигела.

С:- ну, целуй. И наклоняется вплотную. Я в щёчку чмок. Вернулась в офис, написала благодарность, он отшутился. А на другой день я его прошу замерный лист прислать, говорю, найти не могу, хочу все проверить перед тем, как заказ запустить. А от него приходит «смотри, меня так же не потеряй».

На днях ночью от него приходит смс—«не могу уснуть , всю ночь думаю о тебе. Прости что так поздно, напиши, если не удобно , я больше так поздно не буду.»

(Здесь она уже откровенно собирает шкатулку. Ну размечтался парень перед сном. Что в этом дивного? Чему тут радоваться?)

Я только утром прочитала , поздравила с др ребёнка и спросила , о чем думал? Он сказал, что все подряд.

(Ночью он бы ей подробней рассказал, о чем. Днем рабочее настроение, не до разврата)

А на следующий день повторилась история с букетом, один в один. А потом такая переписка, где он говорил, что ему мало развивать историю только в рамках работы и что он хочет большего. Я у него спросила прямо , что бы он хотел, но он не ответил.

Потом он попросил его отвезти домой пьяного с корпоратива. Он меня тоже хотел, предлагал, но я отказалась. А его мне прям самой хотелось, думаю, удасться его разговорить. Так и вышло. Он говорил много о себе, о друзьях, о жёнах, о детях, о детстве, о карьере, и долго из машины не хотел выходить, говорил, что давай ещё кружочек. Я пыталась шутить все время, но как-то была напряжена, он говорит — расслабься.

(Вот здесь видно, что она рыба, а не нерыба. Она везет его домой пьяного, хочет разговорить. Ее Ищейка думает, что передаст Штурману ценную инфу. Нерыба интуитивно шарахается от всех пьяных откровений и старается не присутствовать при этом. Кто понимает почему? Кто хорошо объяснит, значит сам нерыба, возможно)

Потом он целовал меня нежно, без языка и я наверное, поплыла, потому что он сказал, что боится, что я до дома не доеду.

(Он просто уверен, что она его хочет. А лучше бы сомневался хоть немного)

У меня все более менее на работе благодаря С, объемы, планы, есть пространство для развития. Еще мы с ним договорись по одной теме, я ему варианты предложила, рисковала, конечно, он написал «неужели ты могла подумать, что я стукач». Но я боюсь его недооценить. Хочется очень его увлечь, но боюсь накосячить в очередной раз, смешать работу, секс, отрастить корону и потерять голову и его, в реале, как заказчика.

(Так и получится. Причем этот мужик еще и агрессивный. И не такой тонкий как М. Тот мелкий хищник, а этот рыба)

А меньше всего хочется блядовать опять. С мужем все, наконец-то улеглось, Мы много времени сейчас проводим вместе, смотрим фильмы, гуляем, как-то в кайф стало вдвоём. И я очень боюсь сломать это, как фарфоровую статуэтку, которую никогда не склеишь. А уронить — лишь одно резкое неверное движение.

Ещё, мне показалось, что С. хочет, чтобы я больше проявляла к нему чувств, больше показывала их что ли.

(Ну раз хочет, надо предоставить конечно. Еще ему может захотеться минет в обед. Тоже нельзя отказывать. Автор, что значит «он хочет»? Колпачок на него надели и думаете, что, получив желаемое, он начнет трепетать от счастья? Получив желаемое, люди просто перестают это хотеть, вот и все)

Эволюция, как действовать с ним дальше, чтобы не спилить сук, на котором сижу?

(Снять корону и не воображать за каждой похотью мужика любовь. Научиться себя уважать. Работу прокачивать)

Спасибо Вам ещё раз огромное, моя жизнь поднялась на другой уровень.

Благодаря блогу я стала смелее и спокойней. А ещё огромная благодарность Вам за возможность комментировать. За тесты и за Ваши разборы. Мне ппц как повезло. С Наступающими Вас Праздниками, здоровья и любви !

Источник: Эволюция

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