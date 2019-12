Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и Крыму – посол Великобритании в Украине

России нужно освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и оккупированном Крыму, заявила 29 декабря в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, находившихся в заключении в не контролируемых правительством районах. Президенту Владимиру Зеленскому пришлось принять трудное решение, чтобы реализовать договоренность на высшем уровне в нормандском формате. Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и Крыму», – написала посол.

I welcome the long overdue return of #Ukrainians imprisoned in the non govt controlled areas. Pres.Zelensky had to make tough decisions to deliver Normandy 4 summit deal and bring them home. Time now for Russia to release all Ukrainian political prisoners held in Russia & Crimea

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) December 29, 2019

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

