По примеру Меган и Гарри: внучка Елизаветы II Зара Тиндалл поделилась планами на переезд в Австралию

Весной в мировых СМИ бурно обсуждались слухи о переезде Меган Маркл и принца Гарри в Африку в 2020 году. Якобы пара планирует переехать в одну из стран африканского континента на три года и активно заниматься там благотворительной работой. Букингемский дворец все эти домыслы прокомментировал, оставив однако в своем ответе несколько пробелов. Теперь же стало известно, что о смене локации для проживания думают и другие члены британской королевской семьи. Внучка королевы Елизаветы II и дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл-Филиппс — рассказала в интервью журналу Now To Love, что они с мужем, бывшим игроком в регби Майком Тиндаллом, всерьез рассматривают сценарий, в котором они переезжают из туманного Альбиона в солнечную Австралию.

Возможно, это не случится до того момента, пока я все еще участвую в конных соревнованиях в родной стране. Но после этого, когда я уйду «на пенсию» в данном виде спорта… да, думаю, как только нам представится возможность, мы сразу же ею воспользуемся, — заявила Зара в интервью.

Австралия уже успела стать для семьи Тиндалл вторым домом. Они регулярно бывают там с 2012 года, когда Зару — профессиональную наездницу — назначили амбассадором скачек Magic Millions Racing Women. Так что последние 7 лет внучка королевы Великобритании проводит весь январь в Сиднее и Голд-Косте. И если ее старшая дочь — 5-летняя Мия — уже к таким длительным путешествиям привыкла, то годовалой Лене Элизабет это только предстоит — в этом январе она полетит на далекий континент впервые.

В начале января тут (в Глостершире, где находится дом семьи Тиндалл — прим. ред.) довольно мрачно, поэтому возможность уехать в теплую и солнечную страну, конечно, радует. Мне нравится стиль жизни в Австралии, возможность просыпаться рано и идти на пляж — особенно это здорово для детей. Люди в этой стране расслабленные, с хорошим чувством юмора. Они всегда рады поговорить с тобой. Там вообще нет спешки. Я обожаю это место, и моя семья тоже, — рассказывал Майк в интервью.

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Последнее: Весной в мировых СМИ бурно обсуждались слухи о переезде Меган Маркл и принца Гарри в Африку в 2020 году. Якобы пара планирует переехать в одну из стран африканского континента на три года и активно заниматься там благотворительной работой. Букингемский дворец все эти домыслы прокомментировал, оставив однако в своем ответе несколько пробелов. Теперь же стало известно, […]