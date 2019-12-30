18-летняя красотка свела Сеть с ума

Снимки девушки в соцсетях
набирают большую популярность. Пользователи портала Reddit.com обсуждают
фотографии Калисты в разделах «Ангельская красота» и «Богини».
В свои 18 лет американка имеет огромную армию поклонников. На
Мэллори в «Инстаграм» подписаны 24 тысячи человек.
Кроме того, Калиста имеет аккаунт в «Твиттере». Именно отсюда фанаты узнали возраст
красотки. В этой соцсети у девушки 14 тысяч читателей.
В микроблоге она делится мыслями обо всем. «Нет таких обстоятельств, которые заставили бы меня воспользоваться
общественным туалетом», «Любители мяса – настоящие психи», – написала Мэллори.
Примечательно, что
девушка уже успела обзавестись хейтерами. Они подозревают, что не вся красота Мэллори
натуральная. По их мнению, девушка прибегла к пластической коррекции ягодиц.
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Последнее: Снимки девушки в соцсетях набирают большую популярность. Пользователи портала Reddit.com обсуждают фотографии Калисты в разделах «Ангельская красота» и «Богини». В свои 18 лет американка имеет огромную армию поклонников. На Мэллори в «Инстаграм» подписаны 24 тысячи человек. Кроме того, Калиста имеет аккаунт в «Твиттере». Именно отсюда фанаты узнали возраст красотки. В этой соцсети у девушки 14 […]
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