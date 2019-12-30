Опубликованы свежие рендеры Samsung Galaxy S11+

Пользователям предложили очередные рендерные изображения нового смартфона Samsung Galaxy S11+.
Пока разработчики умалчивают характеристики устройства, однако инсайдеры не перестают публиковать новые данные об аппарате. Ряд специалистов сообщили, что ранее показанные изображения флагмана Samsung Galaxy S11+ были ложными, тогда как теперь продемонстрированы более точные фотографии устройства.
По представленным фотографиям можно рассмотреть, что нижний модуль камеры является перископным, благодаря чему предусмотрен пятикратный зум, а также датчик 108 мегапикселей. Все остальные опции аппарата пока удерживаются в тайне и будут раскрыты в рамках предстоящей презентации, которая пройдет уже в феврале следующего года.
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Последнее: Пользователям предложили очередные рендерные изображения нового смартфона Samsung Galaxy S11+. Пока разработчики умалчивают характеристики устройства, однако инсайдеры не перестают публиковать новые данные об аппарате. Ряд специалистов сообщили, что ранее показанные изображения флагмана Samsung Galaxy S11+ были ложными, тогда как теперь продемонстрированы более точные фотографии устройства. По представленным фотографиям можно рассмотреть, что нижний модуль камеры является […]
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