Опубликованы свежие рендеры Samsung Galaxy S11+

30.12.2019, 10:30, Новости дня

Пользователям предложили очередные рендерные изображения нового смартфона Samsung Galaxy S11+.

Пока разработчики умалчивают характеристики устройства, однако инсайдеры не перестают публиковать новые данные об аппарате. Ряд специалистов сообщили, что ранее показанные изображения флагмана Samsung Galaxy S11+ были ложными, тогда как теперь продемонстрированы более точные фотографии устройства.

По представленным фотографиям можно рассмотреть, что нижний модуль камеры является перископным, благодаря чему предусмотрен пятикратный зум, а также датчик 108 мегапикселей. Все остальные опции аппарата пока удерживаются в тайне и будут раскрыты в рамках предстоящей презентации, которая пройдет уже в феврале следующего года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пользователям предложили очередные рендерные изображения нового смартфона Samsung Galaxy S11+. Пока разработчики умалчивают характеристики устройства, однако инсайдеры не перестают публиковать новые данные об аппарате. Ряд специалистов сообщили, что ранее показанные изображения флагмана Samsung Galaxy S11+ были ложными, тогда как теперь продемонстрированы более точные фотографии устройства. По представленным фотографиям можно рассмотреть, что нижний модуль камеры является […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика