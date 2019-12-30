В Сети показали новые рендеры смартфона iPhone SE 2

С недавнего времени указали, что компания Apple активно занимается выпуском нового смартфона.
Сообщается, что официальный дебют устройства состоится в первой половине 2020 года. В Сети продемонстрировали рендерные изображения, на которых можно ознакомиться с вероятным дизайном модели iPhone SE2. Для покупателей станет достаточно удобным, что смартфон поступит в продажу одновременно в четырех оттенках корпуса. Кроме того, дизайн аппарата практически полностью повторяет вид ранее выпущенной модели iPhone SE.
Как и прежде, новый смартфон получил одинарную основную камеру. Кроме того, техники получит актуальное программное обеспечение и улучшенные технические параметры. Эксперты прогнозируют, что стоимость смартфона iPhone SE2 составит порядка 400 долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В начале января россияне отдыхают больше недели. Многие проведут эти выходные пусть и не буквально на диване, но пассивно, доедая запасы праздничных блюд. Даже такой короткий период сидячего образа жизни может плохо сказаться на здоровье. Рассказываем, что происходит организмом, когда мы сильно ограничиваем физическую активность всего на одну или две недели. Известно, что под влиянием […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Филарет: Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию УПЦ КП. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать / 7 декабря
- Поплавский отметил 70-летие концертом в киевском Дворце спорта / 5 декабря
- В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем / 3 декабря
- Мнения: Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию / 5 декабря
- Убитый в Берлине боевик оказался причастен к крупным терактам в Ингушетии / 4 декабря
- Лукашенко рассказал о своем доме в Сочи / 7 декабря
- Кучерена обнаружил в законе о семейном насилии жилищную проблему / 29 ноября
- На климатической конференции в Мадриде не смогли согласовать итоговые документы / 15 декабря