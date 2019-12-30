В Сети показали новые рендеры смартфона iPhone SE 2

С недавнего времени указали, что компания Apple активно занимается выпуском нового смартфона.

Сообщается, что официальный дебют устройства состоится в первой половине 2020 года. В Сети продемонстрировали рендерные изображения, на которых можно ознакомиться с вероятным дизайном модели iPhone SE2. Для покупателей станет достаточно удобным, что смартфон поступит в продажу одновременно в четырех оттенках корпуса. Кроме того, дизайн аппарата практически полностью повторяет вид ранее выпущенной модели iPhone SE.

Как и прежде, новый смартфон получил одинарную основную камеру. Кроме того, техники получит актуальное программное обеспечение и улучшенные технические параметры. Эксперты прогнозируют, что стоимость смартфона iPhone SE2 составит порядка 400 долларов.

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