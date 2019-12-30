Ратаковски показала крупным планом грудь в бюстгальтере

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в белом бюстгальтере.
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Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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