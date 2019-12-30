Суд в Калмыкии приостановил дело о клевете в отношении Батуриной

Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете в отношении президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной до установления ее местонахождения.

«Дело приостановлено до розыска обвиняемой», – сказали в суде, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе стало известно, что в отношении Батуриной возбуждено уголовное дело о клевете. Как сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя, суд вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и об избрании меры процессуального принуждения — обязательстве о явке.

Савочкин представляет интересы Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина (брат Елены Батуриной).

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