Смартфон Redmi Note 8 Pro внешне напоминает смартфон серии Google Pixel

Известный инсайдер поделился снимками нового смартфона Redmi, который получил заднюю панель, которая разделяется двумя цветами.

На фотографиях аппарат предложен в специальном защитном чехле. Также в числе достоинств техники указывается то, что китайские разработчики предусмотрели собственное исполнение, которое ранее попытались передать американским брендом Google. Напомним, устройства Pixel также получили двухцветное исполнение основной части.

Кроме того, ранее один из руководителей китайской компании Xiaomi указал, что за три месяца продажи смартфонов Redmi Note 8 перевалили отметку в 10 миллионов экземпляров. Примечательно, Redmi Note 7 не сумел добиться таких же показателей за короткий срок, тогда как для достижения 10 млн продаж понадобилось больше времени.

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