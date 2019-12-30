Смартфон Redmi Note 8 Pro внешне напоминает смартфон серии Google Pixel

30.12.2019, 10:30, Новости дня

Известный инсайдер поделился снимками нового смартфона Redmi, который получил заднюю панель, которая разделяется двумя цветами.

На фотографиях аппарат предложен в специальном защитном чехле. Также в числе достоинств техники указывается то, что китайские разработчики предусмотрели собственное исполнение, которое ранее попытались передать американским брендом Google. Напомним, устройства Pixel также получили двухцветное исполнение основной части.

Кроме того, ранее один из руководителей китайской компании Xiaomi указал, что за три месяца продажи смартфонов Redmi Note 8 перевалили отметку в 10 миллионов экземпляров. Примечательно, Redmi Note 7 не сумел добиться таких же показателей за короткий срок, тогда как для достижения 10 млн продаж понадобилось больше времени.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пользователям предложили очередные рендерные изображения нового смартфона Samsung Galaxy S11+. Пока разработчики умалчивают характеристики устройства, однако инсайдеры не перестают публиковать новые данные об аппарате. Ряд специалистов сообщили, что ранее показанные изображения флагмана Samsung Galaxy S11+ были ложными, тогда как теперь продемонстрированы более точные фотографии устройства. По представленным фотографиям можно рассмотреть, что нижний модуль камеры является […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика