В России стартовали продажи бюджетного смартфона Digma City 653 с огромным экраном

В РФ начались продажи нового смартфона с огромным экраном. Кроме того, дешевый Digma City 653 обладает портом USB Type-C и градиентным исполнением.

Эксперты оценивают мобильное устройство в 7 990 рублей, хотя модель имеет нетипичные возможности для своей стоимости. Смартфон оснащен большим 6,53-дюймовым дисплеем. Что касается необычных характеристик, в Digma City 653 установлено 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти. Гаджет поддерживает NFC и имеет батарею емкостью 4000 мАч. Градиентный корпус присутствует лишь в синей сборке аппарата, но купить можно и черную версию смартфона.

Модель работает на основе 8-ядерного MediaTek Helio P23. Также в ней имеется фронтальная и тройная задняя камера, сканер отпечатков пальцев, слот для MicroSD-карт на 128 Гб. Приобрести гаджет в РФ можно в «Ситилинке» и на портале digma.ru.

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