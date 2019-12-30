Назван преемник Галины Волчек в театре «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков. В настоящее время он руководит Центром имени Всеволода Мейерхольда, сообщает телеканал «360».
Рыжков приступит к работе с 4 января. В центре имени Мейерхольда его сменит арт-директор Елена Ковальская.
Напомним, что худрук «Современника», Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в Боткинской больнице в возрасте 86 лет. Она возглавляла театр на протяжении 30 лет.
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Последнее: Новым художественным руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков. В настоящее время он руководит Центром имени Всеволода Мейерхольда, сообщает телеканал «360». Рыжков приступит к работе с 4 января. В центре имени Мейерхольда его сменит арт-директор Елена Ковальская. Напомним, что худрук «Современника», Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в […]
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