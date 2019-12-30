Эксперты «За рулём» рассказали о способах быстрого прогревания машины

Моторы современных машин, в особенности дизельных, прогреваются достаточно долго. Эксперты «За рулём» рассказали о способах, которые помогут быстро прогреть транспортное средство.

Из-за подобной проблемы повышается расход топлива, ускоряется износ мотора, а также происходит более «грязный» выхлоп и продолжительный прогрев салона. Именно последняя ситуация больше всего расстраивает водителей, ведь речь идет о личном комфорте. Скорость прогрева связана с объёмом двигателя, нормальной работой всех систем и частей мотора, отопительной системой, размером салона. Сначала можно поставить автомобиль над теплотрассой, что поможет сэкономить немного времени в ходе прогревания. На скорость процесса также оказывают влияние обороты двигателя, поэтому следует немного нажать на педаль «газа», чтобы он работал в диапазоне 20000-2500 об/мин.

Чтобы не перегрузить холодный мотор, эксперты «За рулём» рекомендуют слабый прогрев на холостом ходу, после чего еще несколько минут медленно двигаться на минимальной мощности. Стоит обратить внимание и на то, правильно ли используется отопитель. В некоторых случаях существуют дополнительные автономные подогреватели, функционирующие на топливе из бака. У них есть лишь один недостаток – возможность посадить аккумулятор.

Эксперты назвали еще один способ решения проблемы – не давать двигателю остыть после прошлой поездки. Многие автолюбители применяют систему автозапуска мотора по температуре.

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Последнее: Моторы современных машин, в особенности дизельных, прогреваются достаточно долго. Эксперты «За рулём» рассказали о способах, которые помогут быстро прогреть транспортное средство. Из-за подобной проблемы повышается расход топлива, ускоряется износ мотора, а также происходит более «грязный» выхлоп и продолжительный прогрев салона. Именно последняя ситуация больше всего расстраивает водителей, ведь речь идет о личном комфорте. Скорость прогрева […]