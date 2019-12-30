Индийские диетологи назвали полезные продукты для здорового питания. Ежедневное присутствие их в рационе позволит не только избавиться от лишнего веса, но и поднимет настроение.

Употребляя овощи и фрукты, человек обеспечивает свой организм необходимым количеством клетчатки. Важный пищевой элемент необходим, прежде всего, для здоровья кишечника. Дефицит растительных волокон связан с различными проблемами со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и заболевания ЖКТ. Сложные углеводы содержатся в обычных овощах, например, моркови, огурцах и кабачках, поэтому не нужно покупать аптечные добавки или дорогостоящие «обогащенные» средства. Достаточно лишь включить в свой ежедневный рацион натуральные продукты, минимизировав при этом простые углеводы — сахар или выпечку из белой муки. Яблоки и виноград — это не только хорошая возможность для перекуса, но и помощь для нормализации давления. Обязательным в питании является и присутствие зелени. Листовой салат – это полноценный диетический продукт, в составе которого не только клетчатка, но и витамины, бета-каротин, кальций. Молочные продукты всегда должны быть в холодильнике, предпочтение следует отдавать йогурту, различным сырам с небольшим процентом жирности.

Специалисты из Индии к полезным продуктам относят и миндальное масло, которое укрепляет иммунную систему и уменьшает риски возникновения некоторых видов онкологии. В их перечне нашлось место и для яиц,умеренное потребление которых принесет пользу организму. Выбор растительного масла зависит от индивидуальных предпочтений. Из напитков диетологи выделяют зеленый чай и овощные соки.

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