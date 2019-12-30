Вор и убийца сбежали из читинской психбольницы

30.12.2019, 10:19, Новости дня

Два преступника во второй раз за два месяца сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, одного из них поймали, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Побег обнаружили в пятницу, но сообщили о нем только сейчас.

«Днем 29 декабря местонахождение Федора Ланина установлено. В настоящее время продолжаются поиски Ивана Мирсанова. На его обнаружение ориентированы наружные наряды полиции, проводится работа с родственниками и знакомыми», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.

Первый побег из той же психбольницы 27-летний Федор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов совершили в начале ноября. Беглецов задержали за сутки.

По данным источника в правоохранительных органах, Ланин попал в психбольницу за убийство, Мирсанов – за воровство.

Из-за второго кряду побега прокуратура начала проверку в региональном Минздраве.



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Последнее: Два преступника во второй раз за два месяца сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, одного из них поймали, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Побег обнаружили в пятницу, но сообщили о нем только сейчас. «Днем 29 декабря местонахождение Федора Ланина установлено. В настоящее время продолжаются поиски Ивана Мирсанова. На его обнаружение ориентированы наружные […]

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