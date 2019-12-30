Сенцов: В любом случае для 76 наших пленников и их семей этот ад закончился

30.12.2019, 10:18, Новости дня

Для 76 украинцев и их семей закончился ад плена, заявил 29 декабря в Facebook бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.

«В любом случае для 76 наших пленников и их семей этот ад закончился. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем, кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену!» – написал Сенцов.

У будь-якому разі для 76 наших бранців та їх родин це пекло закінчилося. Я щиро вітаю звільнених, та дякую усім, хто боровся за їх свободу і буде боротися за тих, хто лишився у полоні!

Posted by Oleg Sentsov on Pühapäev, 29. detsember 2019

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Они прилетели в киевский аэропорт Борисполь. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Для 76 украинцев и их семей закончился ад плена, заявил 29 декабря в Facebook бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов. «В любом случае для 76 наших пленников и их семей этот ад закончился. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем, кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену!» – написал […]

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