«Приветствую взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами». Сайдик призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, и призвал к дальнейшему выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Сайдика, опубликованном 29 декабря на сайте ОБСЕ.

«Я искренне приветствую взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами в соответствии с общим решением Трехсторонней контрактной группы с участием представителей определенных областей Донецкой и Луганской областей Украины, принятым 23 декабря 2019 года. Это очень важный шаг, которого давно ожидали как удерживаемые, так и их родственники и друзья. Проведенный накануне новогодних и рождественских праздников, он имеет особый символический резонанс», – отметил Сайдик.

Он выразил благодарность за проведенную работу членам ТКГ.

«Высоко оценивая сегодняшние результаты, я призываю стороны и впредь прилагать все необходимые усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины посредством полного и всестороннего осуществления Минских соглашений, в том числе, с учетом рекомендаций «нормандской четверки», – добавил Сайдик.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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