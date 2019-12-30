Xiaomi выпустит смарт-часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi анонсировала скорый выход новых умны часов Xiaomi Watch Color.

Предусмотренное название предполагает, что смарт-часы получат разнообразные оттенки ремешков, за счет чего можно подобрать самую подходящую модель. Кроме того, потенциальные покупатели смогут комбинировать вероятный вид часов. Пока характеристики, стоимость и модификации остаются неизвестными.

Вместе с тем приобрести модель Xiaomi Watch Color на китайском рынке станет возможным уже с 3 января. Эксперты предположили, что девайс получит схожие параметры с ранее выпущенной моделью Huami Amazfit GTR. Так, дисплей получит размер 1,39 дюйма и разрешение 454 на 454 пикселя. Остальные особенности предстоящей новинки пока удерживаются в тайне от публики.

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Последнее: Китайская компания Xiaomi анонсировала скорый выход новых умны часов Xiaomi Watch Color. Предусмотренное название предполагает, что смарт-часы получат разнообразные оттенки ремешков, за счет чего можно подобрать самую подходящую модель. Кроме того, потенциальные покупатели смогут комбинировать вероятный вид часов. Пока характеристики, стоимость и модификации остаются неизвестными. Вместе с тем приобрести модель Xiaomi Watch Color на китайском […]