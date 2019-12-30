В РФ появился уникальный смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями

Компания Merlion анонсировала старт продаж нового уникального смартфона Nubia Z20.
В свою очередь, модель получила расширенную встроенную память 128 гигабайт. За девайс с такой комплектацией ценник составит 40 тысяч рублей. Также покупателям сообщили о выходе аппарата с расширенной памятью 512 гигабайт, однако стоимость устройства не называется. Напомним, новинка Nubia Z20 получила 6,42-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также на тыльной стороне более компактный экран на 5,1 дюйма.
В числе достоинств нового смартфона сообщается о применении батареи с емкостью 4000 мАч. Аппарат получил непривычные два дактилоскопических сканер, а также тройную камеру с основным датчиком 48 мегапикселей.
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