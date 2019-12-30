Немцы назвали способных решить мировые проблемы политиков

30.12.2019, 10:12, Новости дня

Граждане Германии считают, что наиболее важную роль в решении проблем мировой политики играют канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин, следует из опроса Yougov.

Так, 22% немцев все еще видят в Меркель, которой предстоит окончание политической карьеры, политика, наиболее способного к решению глобальных внешнеполитических проблем политика. В то же время потенциальная преемница Меркель, министр обороны и глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила только 3% голосов.

Еще 20% немцев считают политиком, способным решить мировые проблемы, российского президента Владимира Путина. За главу Франции Эммануэля Макрона отдали голоса 19% опрошенных, за президента США Дональда Трампа – 16%, информирует ИноПресса со ссылкой на Die Welt.

Между тем ранее сообщалось, что Меркель стремительно теряет популярность. Ее рейтинг сильно подкосил миграционный кризис, как считают некоторые, ею же и спровоцированный. При этом Меркель наотрез отказывалась признать собственную ошибку, даже несмотря на то, что это грозило ее ХСС партийным расколом и потерей баварской «ячейки», по сути – отдельной, но союзной партии ХСС. Кроме того, экономика Германии переживает плохие времена. Знаменитая на весь мир немецкая промышленность находится в рецессии, а прогноз по росту ВВП на текущий год снижен до 0,5% – это один из худших показателей в Евросоюзе (хуже только у Италии с символическим 0,1%).



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