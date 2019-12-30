Умер актер «Игры престолов» Данбар

Умер ирландский актер Эндрю Данбар. Об этом 27 декабря сообщило издание The Mirror.
Ему было 30 лет.
Данбар скончался у себя дома в Белфасте в канун Рождества, 24 декабря. Причина смерти не сообщается
В сериале телеканала HBO «Игра престолов» Данбар был дублером Альфи Аллена, который играл Теона Грейджоя, а также участвовал в массовке.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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