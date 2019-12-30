Назначен новый худрук «Современника»

Новым художественным руководителем «Современника» назначен театральный режиссер, руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

«Художественным руководителем Московского театра «Современник» с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», – передает ТАСС сообщение департамента культуры Москвы.

Там добавили, что обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

Напомним, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек.

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище.

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