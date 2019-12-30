Метеорологи предупредили москвичей о метели и гололедице

Метеорологи предупредили москвичей о появлении гололедицы на дорогах и метели. Обильные осадки и ветер скоростью до 18 м/с ожидаются с 10 часов утра до конца дня.

По этой причине сотрудники спасательных служб рекомендуют парковать автомобили на удалении от деревьев, обходить билборды и разного рода шаткие конструкции. До утра 31 декабря на территории Москвы и области продолжит действовать желтый уровень погодной угрозы. Улучшение погодных условий ожидается после 6 утра 31 декабря.

Автомобилистам рекомендуют передвигаться на дорогах со сниженной скоростью, повысить дистанцию до впереди идущих транспортных средств ввиду роста тормозного пути, избегать совершения обгонов из-за риска ухудшения управляемости авто на гололёде. Пешеходам посоветовали использовать светоотражающие элементы на одежде ради повышения безопасности.

Утром 1 января ожидается падение температуры до -3 градусов. Потепление может состояться 2 января, но уже ночью того же дня ожидается резкое похолодание до -8 градусов. На время новогодних каникул обильных осадков метеорологи не ожидают, однако периодически может выпадать снег. Самые сильные морозы прогнозируются на период после 7 января.

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