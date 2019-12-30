Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 62,05 рубля, курс евро поднялся на 19 копеек – до 69,5 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».





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