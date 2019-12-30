МиГ-35 решили оснастить новой кабиной

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создает новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

«Речь о создании экспортной версии машины в облике с новой кабиной. МиГ-35 интересен ряду наших зарубежных партнеров. Мы ведем переговоры», – передает РИА «Новости» слова Слюсаря.

Он рассказал также, что ОАК по новому контракту с Минобороны РФ будет поставлять фронтовые бомбардировщики в модернизированном варианте Су-34М.

«По новому контракту мы будем поставлять эти самолеты уже в облике Су-34М. По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика вдвое превосходят существующий вариант. Самолет очень перспективный, и я уверен, что он еще долгие годы будет модернизироваться и производиться», – сказал Слюсарь.

Напомним, в сентябре самолетостроительная корпорация «МиГ» впервые опубликовала подробные технические характеристики истребителя МиГ-35.





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