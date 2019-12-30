ОАК: Все российские самолеты могут получить единое название

Все гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил РИА «Новости» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — сказал Слюсарь.

Ранее гендиректор «Ростеха», куда недавно вошла ОАК, Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.

«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ. Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли», — отметил Слюсарь.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский актер Станислав Садальский поделился в Instagram снимками церемонии прощания с художесвенным руководителем театра «Современник»Галиной Волчек. «Прощай, «Современник». Ушел… Просили выступить, но не стал. Какая-то околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов. Почему-то говорят, что Галина Борисовна открыла русский театр Западу, хотя до нее это сделал Станиславский, а первым, после революции, […]