Росприроднадзор будет публиковать данные о качестве воздуха в промышленных городах

Правительство приняло решение о создании федеральной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, сообщает «Интерфакс».
Система будет действовать в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
Сообщается, что система мониторинга в этих городах будет действовать в рамках эксперимента.
Информация будет размещаться на сайте Росприроднадзора.
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